وفد عن حماس يلتقي مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى في بيروت

بحث وفد قيادي من حماس برئاسة عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان الأوضاع في فلسطين وتداعيات صفقة القرن، مع مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وجرى اللقاء اليوم الخميس في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، وضم وفد حماس ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي جهاد طه، ومسؤول العلاقات الإعلامية عبد المجيد العوض.

وقدم وفد حماس شرحا وافيا عن الأوضاع في فلسطين، لاسيما تداعيات صفقة القرن الأمريكية على القضية وانتقاصها من حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما حق اللاجئين بعودتهم، مجددا تمسك الحركة بنهج المقاومة حتى التحرير والعودة.

من جهته، رحب عبد اللهيان بوفد حماس، وجدد التأكيد على دعم بلاده للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشيدا بدور حركة حماس وفصائل المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني والدفاع عن مقدسات الأمة.

وفي نهاية اللقاء ثمن الجانبان العلاقة الإيجابية بينهما، مؤكدين استمرارها خدمة للقضية المركزية للأمة فلسطين.