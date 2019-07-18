انطلاق مخيم العيون المجاني بالفاشر

انطلقت صباح اليوم بمستشفى الفاشر للعيون أعمال مخيم العيون المجاني الذي تنفذه وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية ومستشفى مكة لطب وجراحة العيون وسط تدافع واقبال كبير من قبل مرضى العيون.

وكشف منسق المخيمات بمؤسسة البصر دكتور محمد حسين أن المخيم يستهدف اجراء الكشف الطبي على (4) الآف مريض بجانب اجراء (500)عملية جراحية وتوزيع (1200) نظارة طبية والادوية مجانا لافتا إلى أن المرضى الذين تم اجراء الكشف الطبي لهم اليوم قد بلغ عددهم (1000) مريض بينما تم تحديد اجراء (150) عملية جراحية بالليزر وناشد مرضى العيون بضرورة الاسراع في تسجيل أسمائهم للاستفادة القصوى من المخيم الذي ستستمر فعالياته لمدة اربعة ايام ، مشيداً بالدعم الكبير الذي حظي به المخيم من قبل حكومة الولاية ووزارة الصحة وجمعية اصدقاء المرضى.

