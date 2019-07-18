صحيفة كتالونية: 4 حلول أمام برشلونة وباريس سان جرمان لحل معادلة نيمار

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية في عددها الصادر يوم الخميس عن ما سمَّته بـ“المعادلة نيمار “ الذي -حسب رأيها- أصبح وضعه داخل باريس سان جرمان غير قابل للحلول والرحيل يبقى الحل الوحيد للطرفين.

وحسب الصحيفة فإدارة باريس سان جرمان مطالبة بالجلوس على طاولة المفاوضات مع برشلونة للتوصل لحل يرضي الجميع، ويخلص الفريق الفرنسي من مشكلة نيمار مؤكدة أن العملية تملك 4 حلول.

الحل الأول: مقايضة

يبقى الحل الأمثل لبرشلونة لكونه يجنبه دفع أموال وسبق أن عرض 4 لاعبين على باريس سان جرمان يختار منهم اثنين أو 3 حسب قيمتهم مقابل نجمه البرازيلي.

الحل الثاني: مقايضة + دفع مبلغ مالي

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن برشلونة قدم كوتينيو وراكيتش بالإضافة لمبلغ 40 مليون يورو ورفض لكن الصفقة قد تتم في حال كان المبلغ أهم ويزيد عن 100 مليون يورو بالإضافة للاعبين.

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الحل الثالث: إعارة

يبقى ضمن الحلول المقترحة أن يعير باريس سان جرمان نجمه لبرشلونة الذي يتكلف براتبه ويدفع مقابل إعارة لموسم أو موسمين وهو حل قد لا يرضي الفريق الفرنسي لكونه يحرمه من لاعب كبير دون مقابل كبير.

الحل الرابع: إعارة مع إجبارية شراء عقده

يبقى حل يرضي برشلونة الذي لا يملك حاليًّا مبلغًا كبيرًا لدفعه مقابل نيمار، لكن استعارته لمدة موسم ودفع ثمنه في نهايته قد يكون حلًا جيدًا لكل الأطراف.