وأكدت الوزارة، أن الجنود كانوا يستعدون لوضع عبوات ناسفة لتدمير منشآت تحت الأرض يستخدمها عمال المنجم عندما تعرض ثمانية منهم للتسمم، بسبب تصاعد أبخرة سامة من أسفل أحد الدهاليز.
وأضافت أن خمسة جنود آخرين نقلوا جوًّا ولا يزال أحدهم في حالة خطيرة.
وذكرت صحيفتان في جويانا أن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأربعاء في موقع غير قانوني في منطقة ماريباسولا في جنوب جويانا بالقرب من الحدود مع سورينام والبرازيل.
ونشرت فرنسا مئات الجنود في المنطقة لمكافحة التعدين غير القانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 جنود فرنسيين في جويانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.