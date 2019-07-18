”كوب شاي“ يوقع قتيلاً في مصر

أنهى مصري حياة صديقه بعدة طعنات نافذة في البطن بسبب خلاف على كوب شاي في محافظة الغربية.

بدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا، يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين في أحد المقاهي بمنطقة ”الخطيب“ وسقوط قتيل.

على إثر ذلك تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين الطرفين اللذين تربطهما علاقة صداقة بسبب خلاف حول كوب شاي وتطور الأمر إلى قيام أحدهما بسكب الشاي على الطرف الآخر فتحول الشجار لمعركة بالأسلحة البيضاء.

وتبين من التحريات قيام الجاني بالتعدى بالضرب على المجني عليه مستخدمًا أسلحة بيضاء وطعنه عدة طعنات نافذة وقع على إثرها غارقًا في دمائه، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.

يذكر أن معدل ارتكاب الجرائم في مصر زاد في الآونة الأخيرة بشكل لافت، ويرجع خبراء ذلك إلى الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الماضية.