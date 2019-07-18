القوى السياسية بشمال دارفور ترحب بالاتفاق

رحبت القوى السياسية بولاية شمال دارفور بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية والذى تم التوصل إليه الامس، معتبرة الاتفاق خطوة مهمة للوصول للاتفاق النهائي.

وهنأ الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالولاية الرشيد مكي بابكر الشعب السوداني بهذا التوقيع الذي أعاد الأمل للبلاد، مطالبا الجهات التي رعت الاتفاق بضرورة السعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعمل على إعفاء الديون التي أثقلت كاهل هذا الشعب لتعافي الاقتصاد وشعور المواطنين بالأمن تمهيدا لانطلاقة عملية التنمية.

