اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

توجيه ملكي عاجل من الملك سلمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيها ملكيا عاجلا، بناء على توجيه من ولي العهد السعودي، الأمير ، بشأن مشروع واحد متكامل.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، إن الملك سلمان أصدر توجيها بناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، بضرورة استكمال وتنفيذ مشروع حدائق الملك عبد الله العالمية في مدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن التوجيه الملكي العاجل يقضي بضرورة أن تكون حدائق الملك عبد الله العالمية في مدينة الرياض "مشروعا واحدا متكاملا" من دون تجزئته إلى مراحل، لإعادة المشروع إلى مساره الطبيعي.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير جميع المتطلبات، ليقام المشروع وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

ووفق ما أكدته وزارة الشؤون البلدية، وقع الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، اليوم عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030 في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة، متوافقاً مع برنامج تحسين جودة الحياة.

وأوضح المهندس طارق الفارس، أمين منطقة الرياض أنه إنفاذا للتوجيه الملكي، تم طرح المشروع في منافسة للتنفيذ، وتمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليار ريال، ومدة تنفيذ قدرها 30 شهرا، ويجري حاليا التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال أمين منطقة الرياض: "حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة غرب الرياض وعلى مساحة تبلغ مليوني متر مربع، وتعد أحد المشروعات النوعية في الرياض، التي تنسجم مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية 2030".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه ملكي عاجل من الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا