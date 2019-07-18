حركة تحرير السودان القيادة العامة ترحب بالاتفاق

رحبت حركة تحرير السودان القيادة العامة بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير واعتبرته خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والوفاق بالسودان.

وأكد آدم عوض أحمد الأمين السياسي والناطق الرسمي باسم الحركة في تصريح ضرورة إنهاء الفراغ الدستوري الإداري عبر تكوين حكومة انتقالية تلبي تطلعات الجماهير في الحرية والسلام والعدالة وشدد على أهمية رفع المعاناة الاقتصادية عن كاهل الشعب السوداني وتحقيق رغبات الشباب في حياة كريمة وأكد عوض أهمية التوافق والوصول لاتفاق نهائي في الوثيقة الدستورية باعتبارها المنظم لعمل الفترة الانتقالية

وأشار إلى أنهم كحركة دخلت في تحالفات مختلفة متفقين حول إنهاء الحرب واستكمال السلام والتمييز الإيجابي لمناطق النزاع ولفت إلى أنهم سبق وأن دفعوا برؤية الحركة للمجلس العسكري تحوي متطلبات المرحلة الانتقالية وأعرب عن أمله أن يستكمل الاتفاق ويعم الاستقرار ربوع البلاد.