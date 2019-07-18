رسالة هامة من الصادق المهدي للقوى الثورية

خاطب رئيس نداء السودان الصادق المهدى قيادات الجبهة الثورية بخصوص الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلن الحرية والتغيير، موضحاً أن الاتفاق المزمع بالداخل سوف ينقل إلى مجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني إنها خطوة واسعة للأمام حسب مطالب الثورة.

وقال أولى خطوات الحكومة المدنية ستكون التركيز على السلام العادل الشامل عبر مجلس قومي للسلام مشيراً إلى أنه سوف يجري التشاور بين الجميع وأنتم على رأسهم حول تكوين وصلاحيات هذا المجلس وطلب المهدي من قيادات الجبهة التعاون جميعاً لتحقيق مشاركة الأخوة الممانعين حالياً ليكون السلام المنشود عادلاً وشاملاً، وتجنب النهج الجزئي للسلام الذي أفسد اتفاقيات السلام في العهد المباد