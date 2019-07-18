خاطب رئيس نداء السودان الصادق المهدى قيادات الجبهة الثورية بخصوص الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلن الحرية والتغيير، موضحاً أن الاتفاق المزمع بالداخل سوف ينقل إلى مجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني إنها خطوة واسعة للأمام حسب مطالب الثورة.
وقال أولى خطوات الحكومة المدنية ستكون التركيز على السلام العادل الشامل عبر مجلس قومي للسلام مشيراً إلى أنه سوف يجري التشاور بين الجميع وأنتم على رأسهم حول تكوين وصلاحيات هذا المجلس وطلب المهدي من قيادات الجبهة التعاون جميعاً لتحقيق مشاركة الأخوة الممانعين حالياً ليكون السلام المنشود عادلاً وشاملاً، وتجنب النهج الجزئي للسلام الذي أفسد اتفاقيات السلام في العهد المباد
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة هامة من الصادق المهدي للقوى الثورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.