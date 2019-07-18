كيف نظرت مصر والجامعة العربية لإتفاق السودان؟

رحبت جامعة الدول العربية، بالتوقيع الذى تم الأربعاء، بالأحرف الأولى بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق السياسى للمرحلة الانتقالية فى السودان، وأثنت على هذه الخطوة الإيجابية التى من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، واستكمال مسيرة التوافق الوطنى حول بقية الترتيبات والاسحقاقات التى يتطلع إليها الشعب السودانى.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية فى هذه المسيرة، وفى كل ما يمكن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة، ويحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، ويدعم من الاستكمال السلمى والمنضبط والتوافقى لعملية الانتقال الديمقراطى فى البلاد.

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب السوداني الشقيق، بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى اليوم على الاتفاق السياسى الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذى يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الأركان المشتركة السودانية استعرض تطورات الأوضاع بالسودان، وخطوات المجلس العسكرى للتفاعل مع الوضع الحالى، ومستجدات المسار التفاوضى مع تحالف "الحرية والتغيير"، والاتفاق الذى تم التوقيع عليه اليوم بالخرطوم.

