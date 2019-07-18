الناتو في وضع مقلق.. ما الأسباب؟

يواجه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وضعا مقلقا في نظر وزير الخارجية الروسي.

وأصبح الناتو في وضع مقلق بسبب مشاركته في انتهاج السياسة العدوانية المعادية لروسيا.

وقال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، في تصريحات صحفية إن دول الناتو تشارك في انتهاج السياسة المعادية لروسيا منصاعة لضغط واشنطن التي تسعى إلى تحقيق أهدافها السياسية.

وتجبر هذه السياسة الناتو على مضاعفة النفقات العسكرية. وأخبر لافروف صحيفة "راينيشي بوست" الألمانية بأن الإنفاق العسكري الأمريكي في عام 2018 تجاوز 700 مليار دولار، بينما قارب الإنفاق العسكري لحلف الناتو تريليون دولار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العسكري الروسي 50 مليار دولار.

وأشار لافروف إلى أن الناتو يكثف حشوده العسكرية عند حدود روسيا وهو ما يزيد احتمال وقوع الحوادث غير المقصودة ويؤدي إلى تفاقم الوضع العسكري السياسي.

وعن التطبيع بين روسيا والناتو، قال لافروف إن روسيا مستعدة للسير إلى التطبيع مع الناتو في حال بادر الحلف إلى ذلك.