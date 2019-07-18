اليوم.. قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالقاهرة

يجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس، حفل قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 بأحد فنادق القاهرة، والتى تستضيفها الكاميرون فى النسخة الـ33 للبطولة "كان 2021". وأعلن "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، وجاء المنتخب الوطنى فى التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء، رغم خروجه من دور الـ16 للنسخة الحالية المقامة على الملاعب المصرية على يد جنوب أفريقيا بعد الخسارة بهدف دون رد.

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