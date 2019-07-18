وزير الخارجية الروسي: أي "خطوة خاطئة" في الخليج محفوفة بعواقب مدمرة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي "خطوة خاطئة" في منطقة الخليج محفوفة بعواقب مدمرة.

وقال لافروف:"على خلفية التبادل المستمر للاتهامات بين واشنطن وطهران، هناك زيادة في عدد تجمعات البحرية الأمريكية، مما يخلق خطر حدوث اشتباك مسلح".

وأضاف لافروف: "أي"خطوة خاطئة يمكن أن تؤدي إلى صراع محفوف بعواقب مدمرة لا يمكن التنبؤ بها".