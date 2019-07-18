"خطأ يسبب جروحا".. خارجية تركيا تصدر بيانا بشأن f-35

أصدرت الخارجية التركية، الخميس، بيانا قالت فيه إن إعلان البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية إيقاف بيع أنقرة مقاتلات أف-35، وطرد الطيارين الأتراك، يشكل خطوة أحادية الجانب تتعارض مع روح التحالف ولا تعتمد على أي مبرر مشروع، بحسب تعبيرها.

وأضافت الخارجية في بيانها: "إنه من الأهمية بمكان ما أن يكون رئيس جمهورية تركيا والرئيس ترمب مخلصين للتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا".

كذلك دعت الخارجية الولايات المتحدة إلى العودة من هذا الخطأ الذي سيسبب جروحا لا يمكن إصلاحها في العلاقة الاستراتيجية، بحسب البيان.

وأعلنت أن "هذه الخطوة الأحادية لا تتوافق مع روحية التحالف وغير قائمة على أسباب مشروعة"، مضيفة أنه "من المجحف إخراج تركيا، أحد الشركاء في برنامج اف-35".

"اختراق الأسرار"

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أصدر الأربعاء، قد أعلن أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات أف-35 كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات، وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400 التي "ستستخدم لاختراق" الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان "للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية اس -400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة أف -35 مستحيلاً".

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إلا أن المتحدّثة شدّدت على أنّ الولايات المتحدة "ستواصل تعاونها مع تركيا على نطاق واسع، مدركة في الوقت نفسه القيود الناجمة عن وجود منظومة أس-400 في تركيا".

من جهة أخرى، أعلن البنتاغون أن أميركا ستبدأ باستبعاد تركيا رسميا من برنامج المقاتلة F 35.

وقال البنتاغون إن مصير تركيا في حلف شمالي الأطلسي أمر يقرره الحلف نفسه.

"طرد الطيارين"

كذلك طلبت واشنطن من الطيارين الأتراك المغادرة بحلول 31 يوليو/تموز، حيث وضعت واشنطن خطة لاستبعاد تركيا، العضو بالناتو، من برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية الشبح المتطورة طراز F-35، التي تشمل وقفا فوريا لأي تدريب جديد للطيارين الأتراك على الطائرة المتقدمة، في خطوة تعتبر فيها الولايات المتحدة قد رفعت فيها سقف المواجهات مع تركيا بشأن شراء الأخيرة صفقة صواريخ روسية الصنع طراز S-400.