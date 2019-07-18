وقال إيوبي نجم في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الفوز بالميدالية البرونزية يعني الكثير لمنتخب نيجيريا إذ إن معظم لاعبي الفريق شباب صغار"، مشيرا "الحصول على المركز الثالث سيدفعهم لبذل المزيد من المجهود في النسخة المقبلة للوصول إلى النهائي على أقل تقدير".
وأضاف إيوبي "أشكر الجماهير على دعمها الكبير لنا، كنا نتمنى أن نحقق ما هو أفضل من أجلهم لكن هذه هي كرة القدم"، لافتا "جميع المباريات في البطولة كانت صعبة، حتى مواجهة غينيا ومدغشقر في دور المجموعات، الجميع شاهد كيف كان مستوى الفرق في البطولة حتى حديثة العهد منها"
وتوج منتخب نيجيريا بالمركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على تونس بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أليكس إيوبي عن الفوز بالبرونزية: هدفنا النسخة المقبلة الوصول إلى النهائي على أقل تقدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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