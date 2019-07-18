أليكس إيوبي عن الفوز بالبرونزية: هدفنا النسخة المقبلة الوصول إلى النهائي على أقل تقدير

أكد نجم منتخب نيجيريا ونادي أرسنال الإنجليزي، أليكس أيوبي، على صعوبة المباراة أمام المنتخب التونسي، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تحقيق ما هو أفضل بعد حصول نيجيريا على المركز الثالث.

وقال إيوبي نجم في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الفوز بالميدالية البرونزية يعني الكثير لمنتخب نيجيريا إذ إن معظم لاعبي الفريق شباب صغار"، مشيرا "الحصول على المركز الثالث سيدفعهم لبذل المزيد من المجهود في النسخة المقبلة للوصول إلى النهائي على أقل تقدير".

وأضاف إيوبي "أشكر الجماهير على دعمها الكبير لنا، كنا نتمنى أن نحقق ما هو أفضل من أجلهم لكن هذه هي كرة القدم"، لافتا "جميع المباريات في البطولة كانت صعبة، حتى مواجهة غينيا ومدغشقر في دور المجموعات، الجميع شاهد كيف كان مستوى الفرق في البطولة حتى حديثة العهد منها"

وتوج منتخب نيجيريا بالمركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على تونس بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.