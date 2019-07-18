السنغال ضد الجزائر.. ثامن نهائى يجمع فريقين إلتقيا فى الدور الأول

يعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بين السنغال ضد الجزائر الذى يقام غدا الجمعة، ثامن نهائي في تاريخ المنافسة القارية الذي يجمع فريقين تقابلا في دور المجموعات.

ويلتقى منتخب الجزائر مع السنغال فى التاسعة مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقابل الفريقان خلال الجولة الثانية للمجموعة الثالثة يوم يونيو الماضي جوان بملعب "30 يونيو" وشهدت فوز الجزائر بهدف نظيف من توقيع يوسف بلايلي.

وكان للمنتخب الوطني نهائيين بنفس الطريقة، ففى نسخة عام 2006 التي نظمتها مصر، فاز المنتخب الوطني على كوت ديفوار في دور المجموعات (3-1) قبل الفوز على الأفيال في النهائي بركلات الترجيح (4-2).

Advertisements

وأعاد "الفراعنة" نفس السيناريو سنة 2008 بغانا بعد الفوز على المنتخب الكاميروني في جولة الافتتاح (4-2) ثم 1-0 في النهائي.

منتخب الجزائر صعد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

فى حين تغلب منتخب السنغال على تونس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما بملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.