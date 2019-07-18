رئيس كاف يرد على اتهامات الفساد فى مؤتمر صحفي اليوم

ومن المقرر أن يجيب أحمد أحمد على أسئلة وسائل الإعلام التى ستحضر لمتابعة سير أعمال الجمعية العمومية، وهو المؤتمر الثانى الذى يعقده فى القاهرة على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث عقد مؤتمرًا قبل 24 ساعة على افتتاح البطولة، كما ينتظر أن يقوم رئيس "الكاف" بالرد على عدد من الاتهامات التي طالته في الفترة الأخيرة، منها التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مؤخرا.
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق تقريرًا مطولًا، أوضحت خلاله أن أحمد أحمد حصل على بدلات فى فترة زمنية واحدة، بحجة تواجده في روسيا، مصر ومدغشقر فى آن واحد.
كما ينتظر أن يتحدث أحمد أحمد عن أزمته مع مصطفى مراد فهمى سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" السابق، ومسئولى الاتحاد حاليًا بعدما رفض الكاف دعوته لحضور الجمعية العمومية.
ويعيش أحمد أحمد، أيامًا صعبة في الوقت الحالي في ظل الأزمات العديد التى تلاحقه منذ توليه رئاسة "الكاف" عام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو.
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