رسميا.. الكاف يعلن تغيير حكم نهائى كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تغيير حكم مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا المقرر لها غداً الجمعة باستاد القاهرة، وسيدير اللقاء الكاميروني أليوم نيانت بدلا من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وسيعاونه كل من مواطنيه ايفارست مينكواندي والفيس نجيجو ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني ايريك كاستان.

وكان الكاف اعلن امس تعيين فيكتور جوميز لادارة النهائي قبل ان يعلن تعديل طاقم الحكام واخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم على المباراة النهائية.

