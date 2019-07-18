وسيعاونه كل من مواطنيه ايفارست مينكواندي والفيس نجيجو ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني ايريك كاستان.
وكان الكاف اعلن امس تعيين فيكتور جوميز لادارة النهائي قبل ان يعلن تعديل طاقم الحكام واخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم على المباراة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الكاف يعلن تغيير حكم نهائى كأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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