موسكو تتهم واشنطن بشن حرب التأشيرات ضد دبلوماسيين روس

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اناتولي أنتونوف، اليوم الخميس، أن الجانب الأمريكي هو من يشن حرب التأشيرات ضد الدبلوماسيين الروس، مؤكدًا أن كلا الجانبين يعاني من هذا الصدد.

وقال السفير للصحفيين: "منذ ذلك الوقت الذي أجبر فيه الدبلوماسيون الروس على مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية، شن الجانب الأمريكي حرب التأشيرات ضدنا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار السفير إلى أن موسكو مستعدة غدًا لبدأ إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الأمريكيين.

وأضاف أنتونوف: "نحن مهتمون بالعلاقات الطبيعية البراجماتية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة طبيعية بقضية التأشيرات .. نحن مستعدون لبدء إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الأمريكيين غدًا، لكن هل يمكننا توقع المعاملة بالمثل من الجانب الأمريكي؟ لا توجد إجابة على هذا السؤال".