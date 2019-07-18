الشرطة الكندية ترجح مقتل 4 أمريكيين فى تحطم طائرة عائمة شرقى البلاد

وأوضحت الشرطة الكندية، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، أن عملية البحث عن المفقودين الأمريكيين الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة تحولت لعملية استعادة للجثث.
ونقلت يورونيوز عن رئيس شركة الخطوط الجوية "آير ساجني"، جان تريمبلاي، قوله إنه من المتوقع العثور على الأشخاص الأربعة الباقين في حطام الطائرة الغارق، مضيفًا أن "الأمل في عثورنا على الأشخاص المفقودين أحياء ضعيف جدًا".
وتم العثور على الطائرة أمس الثلاثاء محطمة على مقربة من بحيرة ميستاستين في لابرادور الكندية وتم التأكد من مقتل 3 أشخاص من إجمالي 7 كانوا على متنها.
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