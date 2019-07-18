مصادر يمنية : قتلى وجرحى بقصف حوثى استهدف شمال الضالع

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية ، مساء أمس الأربعاء ، بقصف صاروخي أحياء سكنية في محافظتي مأرب شرق اليمن والضالع جنوب البلاد.

وأفاد مصدر عسكري يمني وشهود عيان ، وفقا لقناة "العربية" الفضائية بأن صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيات الحوثي، وسقط في شارع وسط مدينة مأرب، وتسبب بإصابة بليغة لمواطن.

وأوضحت المصادر أن القصف تسبب بتضرر مركز صحي ، وعدد من المباني والمحلات التجارية في المنطقة، وأحدث حالة من الهلع في أوساط المرضى بالمركز الصحي الخاص بعلاج الأطفال.

وبحسب مصدر عسكري، فإن مصدر الصاروخ مواقع الميليشيا في جبل هيلان.

في ذات السياق، شنت ميليشيات الحوثي، مساء اليوم قصف صاروخي، على قرى منطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد ، وذكرت مصادر محلية، أن القصف استهدف قريتي "الحنكه"، و"الرحاب"، في منطقة مريس.

وتستهدف ميليشيا الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية في مأرب والضالع بشكل عشوائي ومتكرر بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.