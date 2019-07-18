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فرجاني ساسي يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة تونس ونيجيريا

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خضع فرجاني ساسي نجم منتخب تونس، لاختبار المنشطات عقب مباراة فريقه أمام نيجيريا والتي حسمها الأخير بهدف دون رد، ليتوج بالميدالية البرونزية لكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

وتخلف فرجاني عن المغادرة مع حافلة منتخب تونس حيث استمر الفحص لحوالي ساعتين عقب اللقاء.

وخسر منتخب نسور قرطاج فرصة التتويج بالميدالية البرونزية، بهدف نظيف سجله مهاجم منتخب النسور الخضراء أوديون إيجالو، بعد 3 دقائق على بداية المباراة.

وحل منتخب تونس فى المركز الرابع بأمم أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، فى المقابل حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة فى تاريخه.

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