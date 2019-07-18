وتخلف فرجاني عن المغادرة مع حافلة منتخب تونس حيث استمر الفحص لحوالي ساعتين عقب اللقاء.
وخسر منتخب نسور قرطاج فرصة التتويج بالميدالية البرونزية، بهدف نظيف سجله مهاجم منتخب النسور الخضراء أوديون إيجالو، بعد 3 دقائق على بداية المباراة.
وحل منتخب تونس فى المركز الرابع بأمم أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، فى المقابل حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة فى تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر فرجاني ساسي يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة تونس ونيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.