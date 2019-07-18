أتلتيكو مدريد يضم 8 لاعبين استعداداً للموسم الجديد

كان الظهير الأيمن كيران تريبير، أخر الوافدين لصفوف الروخ بلانكوس فى الميركاتو الصيفى قادما من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لمدة 3 مواسم مقبلة حتى صيف 2022.
ونجح أتلتيكو مدريد فى ضم العديد من النجوم فى الفترة الأخيرة قبل تريبير، أبرزها التعاقد النهائى مع ألفارو موراتا بعد انتهاء فترة إعارته من تشيلسي التي امتدت لـ18 شهرا.
كما ضم الروخى بلانكوس صفقة هجومية جديدة، بتعاقده مع الموهبة البرتغالية صاحبة الـ19 عاما، جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو.
وتعاقد أتلتيكو مدريد أيضا مع المهاجم الصربي إيفان سابونيتش، لاعب بنفيكا البالغ 21 عاما، بالإضافة إلى ماركوس يورنتي مقابل 30 مليون يورو، وأيضا البرازيلى فيليب مونتيرو، وهيكتور هيريرا قادما من بورتو، بالإضافة إلى المدافع البرازيلى رينان لودي مقابل 20 مليون يورو.
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