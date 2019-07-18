تقارير : الكاف يستبدل حكم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية

كشفت تقارير صحفية جزائرية ، عن قيام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" باستبدال حكم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر ، بين منتخبي الجزائر والسنغال والمقرر أقامتها غداً علي استاد القاهرة الدولي .

وأكدت التقارير الجزائرية ، أن الكاف اسند المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للكاميروني أليوم نيانت ، بدلاً من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز الذي أعلن عنه الكاف لإدارة النهائي خلال الأيام الماضية .

يذكر أن ، الكاميروني أليوم نيانت قد أدار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخب مصر و نظيره زيمبابوي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف .

منتخب الجزائر صعد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وسجل لمنتخب الجزائر المدافع النيجيرى ويليام إيكونج فى مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40، ورياض محرز فى الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

فى حين تغلب منتخب السنغال على تونس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما بملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.