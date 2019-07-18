تقارير.. لوران بلان مرشح لتدريب المغرب خلفا لرينارد

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الإتحاد المغربي لكرة القدم، دخل في مفاوضات مع لوران بلان المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان، من أجل خلافة هيرفي رينارد مدرب الفريق الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "البطولة" المغربي، فإن الاتحاد المغربي دخل في مفاوضات مع لوران بلان ومواطنه برونو جينيسيو مدرب ليون السابق لخلافة رينارد من أجل تدريب المنتخب المغربي، حيث أن الأخير بات رحيله عن أسود الأطلسي مسألة وقت.

وأشار الموقع إلى أن مدرب أولمبيك ليون السابق حضر إلى المغرب قبل بضعة أسابيع، وهو ما يرجح إمكانية انطلاق المفاوضات حينها بين الطرفيْن، في الوقت الذي كانت فيه العلاقة مع رينار ليست على ما يرام.

وكان رينارد قد تولى منصبه لقيادة المنتخب المغربي لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريباً، شارك فيها ضمن نسختي 2017 و2019 لكأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2018 بروسيا.