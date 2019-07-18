منظمة تونسية: صهر بن علي قرر الاستقرار في قطر

كشفت منظمة ”أنا يقظ“ المدنية التونسية أن صخر الماطري، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قرر الاستقرار في قطر بعد حصوله على الجنسية السيشالية، ورفع منع السفر عليه.

وأفادت المنظمة التونسية، في بيان لها، أن ”صخر الماطري حصل على الجنسية السيشالية وأن ذلك ساهم في رفع منع السفر عليه، ما مكنه من التنقل بحرية والسفر خلال الفترة الأخيرة إلى قطر وتركيا”، داعية الدولة التونسية ووزارة العدل إلى ”تحمل المسؤولية والتدخل دبلوماسيًا لمنع الماطري من السفر بحرية خصوصًا أنه سبق أن ثبت ضلوعه في نهب أموال التونسيين، وقد صدرت ضده أحكام بالسجن وبتجميد أملاكه في تونس وخارجها“.

وأضافت منظمة ”أنا يقظ ”، أن الماطري ”سافر إلى قطر في مناسبتين بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2019، و2 مايو/أيار 2019، كما أنه سافر إلى تركيا بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2019″، لافتة إلى أنه عرض منزله في السيشال للبيع، وينوي السفر بصفة نهائية مع زوجته السيشالية وأبنائها، للاستقرار بدولة قطر.

وأشارت المنظمة التونسية إلى أنه ”سبق لها أن حاولت إيقاف إجراءات حصول صهر الرئيس التونسي الأسبق على الجنسية السيشالية نظرًا إلى صدور أحكام جنائية ضده وضد بن علي في تونس، وأن كل ما تطلبه الأمر حينها هو تقديم هذه الأحكام في نسخ ورقية للقضاء السيشالي لمنع صخر الماطري من الحصول على الجنسية“.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن تردد صخر الماطري على قطر، حيث كشفت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، مؤخرًا عن لقاء سري جمع صخر الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، برئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، في الدوحة.

وأشارت المجلة إلى أن صخر الماطري اشترط خلال اللقاء الذي بحث تسوية أوضاعه في تونس، أن ”يتم التحاور معه من طرف الحكومة التونسية“، مشيرًا إلى أنه لا يرفض أن يسجن في مرحلة أولى، لكنه يرغب في أن لا تتجاوز مدة سجنه 3 أشهر“.

ولم تكشف المجلة الفرنسية، التاريخ والمكان المحددين اللذين جرى فيهما اللقاء، مكتفية بالإشارة إلى أنهما اجتمعا سرًا في أحد المنازل القريبة من العاصمة القطرية الدوحة.