تقارير.. والد نيمار عرض اللاعب على يوفنتوس

ويرغب المهاجم البرازيلي في الرحيل عن باريس سان جيرمان بأي ثمن والانضمام إلى ناد آخر من بين الأسماء الكبيرة في أوروبا خاصة برشلونة لكن لا يوجد ما يمنعه من الانضمام إلى يوفنتوس.
وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية في وقت سابق إن ”نيمار قد ينضم إلى يوفنتوس في ظل وجود كريستيانو رونالدو وماتيس دي ليخت وأدريان رابيو وآرون رامسي“.
ويبدو أن هذه الصفقة ليست مستحيلة حيث أكدت ”راي سبورت“ اجتماع والد نيمار مع فابيو باراتيك المدير الرياضي لبطل إيطاليا.
وقال باولو باغانيني الصحفي في ”راي سبورت“ عبر حسابه على تويتر ”والد نيمار يقوم بجولات في أوروبا لاستطلاع رأي مختلف الأندية الكبرى خاصة في ظل صعوبة عودة اللاعب لبرشلونة. وسيلتقي والد اللاعب مع مسؤولي ريال مدريد وبايرن ميونخ وموناكو واجتمع مع باراتيك بالفعل“.
وأضاف ”أولًا قالت صحيفة ليكيب ثم موندو ديبورتيفو إن والد نيمار يقوم بهذه الجولات المكوكية. لكن في الوقت الحالي يبدو أن ليوفنتوس خططًا أخرى، لكن إذا تم تقديم فرصة جيدة من وجهة نظر اقتصادية، فيمكن للبيانكونري أيضًا التفكير في الأمر“.
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