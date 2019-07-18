وفي بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، وصفت الوزارة التركية قرار الولايات المتحدة بأنه "خطوة أحادية الجانب ولا تستند إلى أي مبرر شرعي".
ودعت الوزارة واشنطن إلى للتراجع عن هذه الخطوة التي ستسبب، بحسب البيان، "جرحا لا يلتئم في العلاقات بين البلدين".
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة رسميا تعليق مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "F-35" بسبب شراء البلاد منظومات الصواريخ "إس-400" الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضر التعاون بين أنقرة وواشنطن.
وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: "للأسف، قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج F-35 أمرا مستحيلا".
وأضاف البيت الأبيض: "لا يمكن أن تتعايش F-35 مع المنصة الروسية لجمع المعلومات الاستطلاعية، والتي سيتم استخدامها لدراسة القدرات المتطورة لهذه الطائرات".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: قرار واشنطن بشأن برنامج F-35 سيسبب جرحا لا يلتئم في العلاقات بين بلدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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