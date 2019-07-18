الوداد المغربي يتعاقد مع مدرب صربي خلفا لفوزي البنزرتي

تعاقد نادي الوداد البيضاوي بطل الدوري المغربي مع المدرب الصربي، زوران مانويلوفيتش، للإشراف على تدريب الفريق خلفا للتونسي فوزي البنزرتي بحسب ما أعلنت إدارة النادي، يوم الأربعاء.

وأكد رئيس الوداد البيضاوي لكرة القدم، سعيد الناصري، لوكالة "فرانس برس" التعاقد مع مانيولوفيتش، دون كشف أي تفاصيل حول الصفقة، فيما أكد مسؤول في النادي أن التعاقد لمدة عامين.

ونشرت صفحة النادي على موقع "فيسبوك" صورة للمدرب الجديد رفقة بعض لاعبي الوداد ورئيسه في ملعب للتدريب.

ويعرف المدرب الصربي الكرة الإفريقية جيدا، كونه درب ثلاث أندية أنغولية هي كابوسكورب وساغرادا وبريميرو دي أغوستو، وقاد الأخير إلى لقب الدوري المحلي عام 2018 وإلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أزاح مازيمبي الكونغولي الديموقراطي من ربع النهائي قبل أن يخرج على يد الترجي التونسي، الذي توج باللقب لاحقا على حساب الأهلي المصري.

ويأتي التعاقد مع مانويلوفيتش (57 عاما) بعد رحيل المدرب السابق للوداد البنزرتي، ليشرف مطلع يوليو على الإدارة الفنية للنجم الرياضي الساحلي وصيف بطل الدوري التونسي.