إيران: قدراتنا الدفاعية خط أحمر

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الخليج 365:
أكدت الرئاسة الإيرانية على لسان رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود واعظي، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تتفاوض على منظوماتها الدفاعية، وأن قدراتها الدفاعية خط أحمر.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن واعظي قوله في تصريح أدلى به للصحفيين” بنيتنا الدفاعية هي خطنا الأحمر ولقد أعلنا مرارا بأننا لن نتفاوض بشأنها”.
وأضاف “الكثير من التصريحات المتناقضة تصدر من مسؤولي الحكومة الأمريكية وأن تصريحات الحكومة الراهنة متناقضة أكثر من غيرها”، موضحا” لو تراجعت أميركا وألغت الحظر فإن فرصة مناسبة ستتوفر لها في إطار مجموعة 5+1.”
وفيما يتعلق باحتمال تحالف دول المنطقة مع أمريكا، ذكر واعظي “أن أمريكا لا يمكنها التحالف ليس فقط مع دول المنطقة بل حتى مع الدول الأوروبية مبينا أن واشنطن تعيش الآن في موقف العزلة”، مستشهدا بالقول” إن واشنطن قبل فترة رفعت دعوى ضد ايران في مجلس الحكام إلا أنها أصبحت معزولة”.
ونوه إلى أن “عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفعها العقوبات سيتيح لها فرصة لأن تكون جزءا من الدول 5+1.
هذا وكان السيد علي خامنئي قد حذر أمس الثلاثاء، من أن طهران ستواصل حتما الحد من تعهداتها بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في 2015م مؤكدا أن هذه ليست سوى البداية في الحد من تعهداتنا، وهذه الآلية ستتواصل حتما”، متهما “الأوروبيين بعدم الإيفاء بأي من تعهداتهم.
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