مع ارتفاع درجات الحرارة.. ننشر أفضل الأدعية المستحب قولها

ننشر لكم أفضل الدعاء المستحب قوله في الحر الشديد، فقد اشتدت درجات الحرارة اليوم، ووصلت الحرارة لذروتها، كما سجلت محافظات الصعيد أعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019:

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض , فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم , قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك, وإني أشهدك أني قد أجرته.