realme تعلن عن أول صورة بدقة 64 ميجابكسل في العالم

كشفت شركة realme الناشئة في سوق الهواتف الذكية عن أول صورة في العالم يتم التقاطها بكاميرا بدقة 64 بكسل بهاتف محمول ، وأعلنت رسميا عن خطتها لإطلاق هاتف ذكي بكاميرا رباعية

64MP، خلال النصف الثاني من هذا العام.

وتُمثل تلك الخطوة جزءا من إنجازات realme من أجل الوفاء بالتزامها بإتاحة تجربة "Dare-to-Leap" او القفزة الجريئة عن طريق طرح هواتف بإمكانيات رائدة ومظهر جذاب واسعار مناسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وتعتمد realme فى الكاميرا المطورة على مستشعر Isocell Bright GW1 الذي كشفت عنه Samsung مؤخرا، والذى يسمح بالتقاط صور أكبر وأكثر دقة.

فبفضل تقنية Isocell Plus المعتمدة من Samsung، يحسن GW1 دقة الألوان ويعزز حساسية الضوء بشكل كبير، كما تتيح التقنية لمستشعرات الصور تجهيز بكسلات بحجم 0.8μm أو أصغر حجمًا دون أي تأثير على الأداء، مما يجعلها الحل الأمثل لتطور التصوير الفوتوغرافي فائق الدقة، ويبلغ حجم GW1 الرائد 1/1.72 بوصة وتم تجهيزه بحساسية ضوئية أكثر مقارنةً بقياس 1/2 بوصة.

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ومن خلال تقنية "Tetracell" المدمجة في البكسل وخوارزمية إعادة التحكم ، يلتقط GW1 صورًا مُشرقة بدقة 16 ميجابكسل في الإضاءة المنخفضة ولقطات بدقة 64 ميجابكسل شديدة التفاصيل في الإضاءة العالية.

بعد أن أصبح التصوير الفوتوغرافي والفيديو جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ازدياد الطلب على الكاميرات عالية الجودة في الهواتف الذكية، فمن المتوقع أن ترضي الكاميرا الرباعية والتصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي AI المستخدمين الحريصين على تجربة تصوير فريدة.

ومن الجدير بالذكر أن الكاميرا أصبحت هي العامل الرئيسي لقرار شراء المستخدمين أي من الهواتف الذكية في يومنا هذا، ومن أجل ذلك تضع شركة realme عملاءها على قائمة أولوياتها، ولذلك تعهدت بتطوير إمكانات سرد القصص الخاصة بمنتجها من خلال تجربة "Dare-to-Leap" للتصوير.

وتعرض أول صورة بدقة 64 ميجابكسل التي التقطت من خلال الهاتف، تصميم realme في تطوير التكنولوجيا وابتكاراتها، بالإضافة إلى ذلك، ستأتي شركة realme بمفاجآت أكثر في متاجرها للمستهلكين في النصف الثاني من 2019.