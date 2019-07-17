شاهد لحظة بكاء الوسيط الإثيوبي أثناء إعلانه توقيع اتفاق السودان

لم يستطع الوسيط الإثيوبى للسودان، محمود درير، حبس دموعه خلال إعلانه عن توقيع الاتفاق السياسى بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير.

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