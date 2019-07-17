كشف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد أمير قطر، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، عن تورط تنظيم الحمدين فى انتشار إرهاب فى إيطاليا عبر دعمه للجماعات الإرهابية.
أكد الشيخ فهد بن عبد الله، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "دولة جديدة فى أوروبا وصلها إجرام تنظيم الحمدين الإرهابى، فقبل أيام تم ضبط صاروخ جو - جو فى إيطاليا بحوزة جماعة متطرفة هناك".
أشار الشيخ فهد بن عبد الله: "قلنا مراراً وتكراراً أنهم عصابة، ها هم الآن يتعاملون مع عصابة أخرى فى إيطاليا، فنظام قطر يتعامل مع عصابات فى كل أنحاء العالم وهذا هو توجههم الإجرامى".
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة جديدة لـ "تنظيم الحمدين" تكشف عن تورطه فى دعم الإرهاب بإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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