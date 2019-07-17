حزب الأمة يرحب بالاتفاق ويعتبره بداية للانتقال الديمقراطي

إعتبر حزب الامة القومي، بزعامة الصادق المهدي، التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بدأية لمرحلة انتقالية ديمقراطية، واعلن ترحيبه بالاتفاق لإستكمال الإعلان الدستوري.

وأضاف في بيان أن الاتفاق أظهر توافقا واسعاً حول إطار عملٍ يضع نهايةً للعنف المدمِّر والفراغ السياسي الطويل، ويبدأ صفحةً جديدةً الإنتقال والتواضع على إنشاء هياكل السلطة الإنتقالية، تمهِّدُ للمشاركة الفاعلة لكل قوى الثورة بلا إستثناءٍ، أو إقصاء أو محاصصة.

ويفتح الاتفاق البابَ بحسب البيان أمام كل القوى الثورية لإبداء آرائها حول وثيقة الإعلان الدستوري الذي سيحكمُ الفترة الإنتقالية، ويعملُ على وضع ترتيبات السلام خلال الستة أشهرٍ الأولى، وترتيبات صناعة الدستور، والبرنامج الإسعافي للإصلاح الإقتصادي وللعدالة الانتقالية.

لإستكمال الإعلان الدستوري، وترتيبات السلام المرتقب، كما نحيِّي نضالات كل شعبنا، ونترحَّمُ علي أرواحِ شهدائنا الأبرار الذين مهروا بأرواحهم الطاهرة ثمنَ الحريةِ والكرامة والإنعتاق..