الحوثيون يعلنون إستهداف مطار جازان للمرة الثانية

الخليج 365:

قالت جماعة “الحوثيين” في اليمن، الأربعاء، إنها استهدفت للمرة الثانية خلال 24 ساعة، مطار جازان جنوب غربي السعودية عن طريق طائرات مسيرة.

وقال الناطق باسم جماعة الحوثية، العميد “يحيى سريع”، عبر صفحته على “فيسبوك”: “الطيران المسير نفذ صباح اليوم عملية واسعة على مطار جازان الإقليمي (في السعودية) بطائرات قاصف 2K”.

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وأضاف “سريع”: “العملية استهدفت أهدافا عسكرية مهمة في مطار جازان الإقليمي وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية”.

وأوضح أن “الطائرات استهدفت أهدافاً عسكرية مهمة”.

ولفت إلى أن هذا الاستهداف جاء “ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني” بحسب قوله.