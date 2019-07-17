بن سلمان يرسل الملك إلى نيوم بعد تدهور صحته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على “تويتر” إن صحة العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، تشهد تدهورا حادا مؤخرا، ما دفع نجله ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” لقطع المقابلات عنه حتى لا يزداد وضعه سوءًا.

وبرر “مجتهد” إرسال الملك إلى نيوم بأن مقابلات الملك أصبحت ترهقه بشكل فيه خطر عليه.

وتابع موضحا: “جاء ذلك بناء على نصيحة الأطباء الذين أخبروا مبس أن صحته ستزداد تدهورا لكن بشكل بطيء”.

وكانت وسائل إعلام سعودية أعلنت وصول الملك “سلمان”، الثلاثاء، إلى نيوم، لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام.

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وقالت وسائل الإعلام إنه كان في استقبال الملك أمير منطقة تبوك “فهد بن سلطان”.

كما كان في وداع الملك بمطار الملك عبدالعزيز بالرياض مجموعة من الأمراء، وعدد من العلماء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

ورافق الملك أيضا في رحلته عدد آخر من الأمراء، بينهم أبناؤه وأحفاده، وأبناء إخوته وأحفادهم، بالإضافة إلى رئيس المراسم الملكية وعدد من أعوان الملك ومرافقيه.

وسبق أن قالت تسريبات غير مؤكدة إن فحوصات طبية أجريت للملك في قصره بجدة، إثر وعكة صحية ألمت به، أظهرت إصابته بضيق في التنفس وإعياء، وأوصته بالراحة، بينما أشار مراقبون إلى أن الحالة الصحية التي بها الملك دائمة، ولا ينتظر أن يتجاوزها.