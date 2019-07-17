محاوله فاشله !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ التخلي عن سيكافا والاتجاه نحو تجمع شمال افريقيا خطوه موفقه .
@ سيكافا في ذيلية القاره وبطولاتها لمن يدفع .
@ صحيح ان المنتخبات السودانيه ستكون في ذيليلة منظومة الشمال لكن ان تكون متذيل الاقوياء خير من صدارة الضعفاء .
⬇ يغادر اليوم الي القاهره بروف شداد بدعوه من الكاف لحضور النهائي الافريقي .
@ شداد كان مقرراً ان يسافر من بدايات البطوله لكنه اجل السفر حتى يكمل استحقاقاته المحليه .
@ شداد يختلف تماماً عن قيادات اتحاد الفساد التي ما كانت تتأخر عن اية دعوه خارجيه طمعاً في الدولار .
@ سيظل شداد رجل المبادئ ورمز الشفافيه .
⬇ سعد العمده اطلق تصريحات زعم فيها انه استقال من الهلال !!
@ الصحيح ان العمده تم اعفاؤه من المنصب وقدم طعن ضد القرار لكن المفوضيه تجاهلت طعنه وانحازت لكردنه رغم عدم شرعية قرار كردنه .
@ عموماً العمده حاول تصحيح الاوضاع الماليه بالهلال وسعى ليمارس المجلس دوره في الرقابه الماليه فتمت الاطاحه به .
@ في مجلس الكاردينال ممنوع الحديث عن المال وقد قالها كردنه من قبل دون حياء ( المال مالي والفول فولي)
⬇ ترددت انباء عن تجمع لاندية واتحادات الاوسط بدعوة من نادي ود هاشم وبرعاية رئيس اتحاد سنار السابق .
@ لا اشكك في مصدر الخبر لكني اعلم ان ادارة ود هاشم لديها راي في ننننننن رئيس اتحاد سنار السابق والحسوب على الاتحاد البائد .
@ هبوط ود هاشم ربما ازال الجفوه بين ود هاشم ومممممم لكن ذلك لن يصلح قاعده لخلق معارضه ضد الاتحاد الشرعي .
@ مثل هذه المحاولات الفاشله هزمها شداد بالقاضيه .
@ ان كان تجمع الممتاز بما فيه الهلال والمريخ خسر معركته امام شداد فكيف بود هاشم !!
@ على ادارة ود هاشم ان تلتفت لمهامها لترميم الفريق حتى يعود للممتاز .
@ الاهتمام بالقضايا الخاسره سيهوي بالفريق من الوسيط لدوري سنار المحلي .
⬇ اللجنه القانونيه بالاتحاد العام اصدرت قراراً محترماً الغت بموجبه قرار اتحاد الدويم ضد مامون بشاره .
@ القرار المعيب اصدرته الاقليه باتحاد الدويم وكان طبيعياً ان ترمي به اللجنه القانونيه لسلة المهملات .
@ القرار المحترم ازال جريمة عضو اللجنه القانونيه الذي اعتمد انتخابات مشبوه باتحاد الدويم .
@ مشكلة مامون بشاره انه بات رقماً بالاتحاد السوداني ومراقب اول بالكاف والاتحاد العربي الامر الذي يزعج اداري متواضع القدرات مشبوه الاموال .
@ مبروووووك للدويم عودة ابنها البار .
@ مبروووووك للدويم التي انجبت البابا ثم مامون بشاره .
⬇ مقال الامس (لا لعودة جمال الوالي) حُظى بردود فعل متباينه من اهل الهلال والمريخ .
@ اغلب اهل الهلال اعتبروا ان نجاح الوالي في خطف العقرب والغربال مرده ضعف خبرة الكاردينال مع ضعف كوادره امثال الفرحان .
⬇ مران الهلال بالامس حضره عدد من اعضاء المجلس رغم انهم (زااااغو) من حضور مباراة القمه !!
@ يومها لم يجد لاعبو الهلال غير افكار وداعه !!
@الرجال زاغو والنساء حضرن !!
كانت هذه تفاصيل خبر محاوله فاشله !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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