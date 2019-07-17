محاوله فاشله !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ التخلي عن سيكافا والاتجاه نحو تجمع شمال افريقيا خطوه موفقه .

@ سيكافا في ذيلية القاره وبطولاتها لمن يدفع .

@ صحيح ان المنتخبات السودانيه ستكون في ذيليلة منظومة الشمال لكن ان تكون متذيل الاقوياء خير من صدارة الضعفاء .

⬇ يغادر اليوم الي القاهره بروف شداد بدعوه من الكاف لحضور النهائي الافريقي .

@ شداد كان مقرراً ان يسافر من بدايات البطوله لكنه اجل السفر حتى يكمل استحقاقاته المحليه .

@ شداد يختلف تماماً عن قيادات اتحاد الفساد التي ما كانت تتأخر عن اية دعوه خارجيه طمعاً في الدولار .

@ سيظل شداد رجل المبادئ ورمز الشفافيه .

⬇ سعد العمده اطلق تصريحات زعم فيها انه استقال من الهلال !!

@ الصحيح ان العمده تم اعفاؤه من المنصب وقدم طعن ضد القرار لكن المفوضيه تجاهلت طعنه وانحازت لكردنه رغم عدم شرعية قرار كردنه .

@ عموماً العمده حاول تصحيح الاوضاع الماليه بالهلال وسعى ليمارس المجلس دوره في الرقابه الماليه فتمت الاطاحه به .

@ في مجلس الكاردينال ممنوع الحديث عن المال وقد قالها كردنه من قبل دون حياء ( المال مالي والفول فولي)

⬇ ترددت انباء عن تجمع لاندية واتحادات الاوسط بدعوة من نادي ود هاشم وبرعاية رئيس اتحاد سنار السابق .

@ لا اشكك في مصدر الخبر لكني اعلم ان ادارة ود هاشم لديها راي في ننننننن رئيس اتحاد سنار السابق والحسوب على الاتحاد البائد .

@ هبوط ود هاشم ربما ازال الجفوه بين ود هاشم ومممممم لكن ذلك لن يصلح قاعده لخلق معارضه ضد الاتحاد الشرعي .

@ مثل هذه المحاولات الفاشله هزمها شداد بالقاضيه .

@ ان كان تجمع الممتاز بما فيه الهلال والمريخ خسر معركته امام شداد فكيف بود هاشم !!

@ على ادارة ود هاشم ان تلتفت لمهامها لترميم الفريق حتى يعود للممتاز .

@ الاهتمام بالقضايا الخاسره سيهوي بالفريق من الوسيط لدوري سنار المحلي .

⬇ اللجنه القانونيه بالاتحاد العام اصدرت قراراً محترماً الغت بموجبه قرار اتحاد الدويم ضد مامون بشاره .

@ القرار المعيب اصدرته الاقليه باتحاد الدويم وكان طبيعياً ان ترمي به اللجنه القانونيه لسلة المهملات .

@ القرار المحترم ازال جريمة عضو اللجنه القانونيه الذي اعتمد انتخابات مشبوه باتحاد الدويم .

@ مشكلة مامون بشاره انه بات رقماً بالاتحاد السوداني ومراقب اول بالكاف والاتحاد العربي الامر الذي يزعج اداري متواضع القدرات مشبوه الاموال .

@ مبروووووك للدويم عودة ابنها البار .

@ مبروووووك للدويم التي انجبت البابا ثم مامون بشاره .

⬇ مقال الامس (لا لعودة جمال الوالي) حُظى بردود فعل متباينه من اهل الهلال والمريخ .

@ اغلب اهل الهلال اعتبروا ان نجاح الوالي في خطف العقرب والغربال مرده ضعف خبرة الكاردينال مع ضعف كوادره امثال الفرحان .

⬇ مران الهلال بالامس حضره عدد من اعضاء المجلس رغم انهم (زااااغو) من حضور مباراة القمه !!

@ يومها لم يجد لاعبو الهلال غير افكار وداعه !!

@الرجال زاغو والنساء حضرن !!