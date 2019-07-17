مليونية واحدة مرقت الكمونية.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

*بالامس واحد صاحبي حكي لي قصة حصلت لي

*قال لي في واحد كتب مليون مليونية مابتسقط المجلس العسكري

*اجي يا البرقش!

* قلت ليهو يكفي المليونية الابريلية كشحت الكمونية

*ويكفي الشعب فخرا المليارية في تلتين يونيو

*ويكفي انو الناس اختارت وجاهرت بخيارها

*لا لا لا

*وي وي وي

*فدع الذين ديل وماتشتغل بيهم

*التاريخ يسجل والشعب يرصد للناس مواقفهم

*ياو ياو

*افتح تسجيل مكالمات ودكن اللكام يومو بجي

*بس الخوف اليوم داك الناس كلها تقول وي وي وي

*وي وي وي الثورة تختلف في معناها وطعمها عن وي وي وي سجلات التاريخ بعد الثورة

*ياو ياو

*تحمل الانباء في طياتها اتفاق سوداكال مع محترفين

*ولنا الحق عندما نسأل

*منو البدفع ليهم يا آدم؟

*قبل تسجيل سومانا ماكنا بنسألك

*لكن بعد تسجيل سومانا ونقنقة اهلو وقبضتهم ليهو عندهم ومطالبتهم بحقوقهم التي لم يستلموا منها دولار واحد

*افتكر يحق لينا نسأل منو البدفع ليهم

*فالمحترفون الذين اشرت لهم ياسوداكال

*معظمهم من اهلنا الشناقيط

*وبالله ماتخرب لينا البيننا وبين اهلنا الشناقيط

*ياو ياو

*ونقلت الانباء ايضا ان مديونية المريخ بلغت عشرين مليار

*طبعا انا ماصدقت الكلام ده

*لانو في عهد هذا المجلس تسعين في المية من اموال التسيير دفعها الناس نافرين من خلال نفرات او مبادرين من خلال مبادرات او متبرعين بالعلاج والعلاجات واقامة المعسكرات

*ومعظم حقوق اللاعبين تم سدادها من عوائد البطولة العربية

*يبقي عشرين لييه؟وعشرين لي شنوووو؟ وعشرين فوق كم؟

*اتمني ان يفيدنا المجلس عن حقيقة المديونية المذكورة وتفاصيلها ان وجدت

*قلت لي جرجير يا اسد ؟؟؟؟

*ايها الناس

*نما الي علمي ان لجنة التحقيق التي انعقدت لنظر الخلاف بين عضو المجلس شمس الدين ومدير الاستاد البصري

*نما الي علمنا انها قد توصلت الي ان السيد مدير الاستاد قد رفض تنفيذ اوامر رئيسه المباشر

*وبالتالي اوقعت علي مدير الاستاد عقوبة

*وقد يختاروا اخف العقوبات لحسن سيرة المدان

*ولكن نسأل؟

*لماذا بقيت شكوي السيد المدير التي قدمها خارج ملف التحقيق؟؟؟

*وماذا قدم مدير الاستاد للاستاد منذ توليه المهمه متبرعا عاملا دون اجر

*وبكم دعم مدير الاستاد عمليات اعادة التأهيل؟

*وكم تبلغ مديونية مدير الاستاد علي المجلس نظير تقديمها لضرورات العمل بالاستاد

*ونفس الاسئلة نطرحها مع وضع الرئيس المباشر لمدير الاستاد مكان مدير الإستاد في الاسئلة اعلاه

*ايها الناس

*هذا المجلس بدأ تخبطا جعله يخسر الذين ساندوه فردا فردا وجماعات

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*كردنة جا؟؟؟؟

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*امس الكهربا ماقطعت

*ان شاء الله مافي عوجة!!!

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب حك اضانو برجلو الورا و قال زهجنا

والي لقاء

سلك