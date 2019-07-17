مليونية واحدة مرقت الكمونية.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بسم الله الرحمن الرحيم
*بالامس واحد صاحبي حكي لي قصة حصلت لي
*قال لي في واحد كتب مليون مليونية مابتسقط المجلس العسكري
*اجي يا البرقش!
* قلت ليهو يكفي المليونية الابريلية كشحت الكمونية
*ويكفي الشعب فخرا المليارية في تلتين يونيو
*ويكفي انو الناس اختارت وجاهرت بخيارها
*لا لا لا
*وي وي وي
*فدع الذين ديل وماتشتغل بيهم
*التاريخ يسجل والشعب يرصد للناس مواقفهم
*ياو ياو
*افتح تسجيل مكالمات ودكن اللكام يومو بجي
*بس الخوف اليوم داك الناس كلها تقول وي وي وي
*وي وي وي الثورة تختلف في معناها وطعمها عن وي وي وي سجلات التاريخ بعد الثورة
*ياو ياو
*تحمل الانباء في طياتها اتفاق سوداكال مع محترفين
*ولنا الحق عندما نسأل
*منو البدفع ليهم يا آدم؟
*قبل تسجيل سومانا ماكنا بنسألك
*لكن بعد تسجيل سومانا ونقنقة اهلو وقبضتهم ليهو عندهم ومطالبتهم بحقوقهم التي لم يستلموا منها دولار واحد
*افتكر يحق لينا نسأل منو البدفع ليهم
*فالمحترفون الذين اشرت لهم ياسوداكال
*معظمهم من اهلنا الشناقيط
*وبالله ماتخرب لينا البيننا وبين اهلنا الشناقيط
*ياو ياو
*ونقلت الانباء ايضا ان مديونية المريخ بلغت عشرين مليار
*طبعا انا ماصدقت الكلام ده
*لانو في عهد هذا المجلس تسعين في المية من اموال التسيير دفعها الناس نافرين من خلال نفرات او مبادرين من خلال مبادرات او متبرعين بالعلاج والعلاجات واقامة المعسكرات
*ومعظم حقوق اللاعبين تم سدادها من عوائد البطولة العربية
*يبقي عشرين لييه؟وعشرين لي شنوووو؟ وعشرين فوق كم؟
*اتمني ان يفيدنا المجلس عن حقيقة المديونية المذكورة وتفاصيلها ان وجدت
*قلت لي جرجير يا اسد ؟؟؟؟
*ايها الناس
*نما الي علمي ان لجنة التحقيق التي انعقدت لنظر الخلاف بين عضو المجلس شمس الدين ومدير الاستاد البصري
*نما الي علمنا انها قد توصلت الي ان السيد مدير الاستاد قد رفض تنفيذ اوامر رئيسه المباشر
*وبالتالي اوقعت علي مدير الاستاد عقوبة
*وقد يختاروا اخف العقوبات لحسن سيرة المدان
*ولكن نسأل؟
*لماذا بقيت شكوي السيد المدير التي قدمها خارج ملف التحقيق؟؟؟
*وماذا قدم مدير الاستاد للاستاد منذ توليه المهمه متبرعا عاملا دون اجر
*وبكم دعم مدير الاستاد عمليات اعادة التأهيل؟
*وكم تبلغ مديونية مدير الاستاد علي المجلس نظير تقديمها لضرورات العمل بالاستاد
*ونفس الاسئلة نطرحها مع وضع الرئيس المباشر لمدير الاستاد مكان مدير الإستاد في الاسئلة اعلاه
*ايها الناس
*هذا المجلس بدأ تخبطا جعله يخسر الذين ساندوه فردا فردا وجماعات
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*كردنة جا؟؟؟؟
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*امس الكهربا ماقطعت
*ان شاء الله مافي عوجة!!!
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب حك اضانو برجلو الورا و قال زهجنا
والي لقاء
سلك
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