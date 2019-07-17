حديث مادبو.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الصادق مادبو تحدث لمجموعة من المريخاب أمس بصفته أمين مال نادي المريخ ولا علم لنا بالصفة القانونية التي اعادته لهذا المنصب وكلنا يعلم أن سعادته كان غيابا عن الخرطوم لأكثر من عام وبالقانون يفترض أن يكون مفصولا من المجلس

** والله ما يحدث في المريخ حاجة تحير ..المفوضية تقر بأن فترة مجلس المريخ انتهت والصادق مادبو يخاطب الناس بصفته أمين المال وعلي أسد يشرع زي ما داير .

** المريخ الان تحت سيطرت الصادق مادبو وعلي أسد ولا حس ولا خبر لمبادرة جمال الوالي ومادبو اعترف بالمشاكل المالية وأكد أن ديون المريخ ٢٠ مليار جنيه وتحدث عن استحقاقات بعض اللاعبين وأشار بان إجراءات تسجيل محمود امبدة اكتملت تماما ولم يحدثنا السيد مادبو عن الجديد في التسجيلات وهل يتمكن المريخ من تسجيل مهاجم أجنبي أو حتي محلي خاصة أن مصير بكري المدينة وسيف تيري غير معروف والأول يصدر قرار بشأنه اليوم والثاني تأجلت محاكمته ومحمد عبدالرحمن يسرح ويمرح في دبي

** هل يعلم مجلس المريخ ان باب التسجيلات سيقفل مساء الأحد القادم.

** المفوضية الولائية أكدت أن فترة مجلس المريخ انتهت ولم تحدثنا عن الخطوة القادمة .

** جمال الوالي سجل بكري المدينة والغربال والتش والسماني واحمد آدم وابو عشرين وغيرهم والمريخ يعجز الان عن تسجيل أي لاعب وبرضو نمل × نمل

** والله لا خلاف شخصي بيني والصادق مادبو وعلي أسد وكل أعضاء مجلس الإدارة الحالي لكنني اهدف لمصلحة المريخ وان يكون دائما في القمة وهذا لن يتاتي الا بتكاتف أبناء المريخ وبالوصول إلي مجلس وفاقي ..مجلس قوي يستطيع الصرف علي فريق كرة القدم وكل المناشط ..مجلس يستطيع مواجهة كل التحديات ..ويكفي القول أن الأحمر خرج من تمهيدي البطولة الإفريقية ثلاث او أربعة سنوات علي التوالي وهذا يجب أن يتوقف والأحمر لا يقل شأنا عن الأهلي ولا الزمالك ولا الترجي ولا الرجاء ونريده مع الكبار

** اليوم نرجو أن ينتهي مسلسل لجنة الاستئنافات وبكري المدينة وكل أعضاء لجنة الاستئنافات محل تقديرنا واحترامنا وسيحكمون بالحق رغما عن تطاول بعض الاقلام بالإساءة لهم وبالمناسبة واحد من صغار الكتاب كتب وحرض جماهير المريخ بالتواجد امام مكاتب الاتحاد العام اليوم والاعتداء علي أعضاء لجنة الاستئنافات اذا صدر قرار ضد بكري المدينة ولا نملك الا وان نقول رحم الله الصحافة ان كان هذا مستوي وفهم بعض الكتاب

** كم لاعب شارك في أول تدريب للمريخ أمس

** نرجو العمل علي إصلاح أرضية استاد المريخ قبل بداية الموسم الجديد وبالله عليكم شاهدوا أرضية ملاعب مصر التي تستضيف بطولة الأمم الأفريقية هذه الايام وقارنو بينها وبين اسطبلات الخيل عندنا والتي نطلق عليها ملاعب كرة قدم مجازا

** المريخ لو بدأ البطولة الإفريقية من الدور التمهيدي يبقي سلمي علي مادبو

** المضحك أن البعض ينشر اخبار عن آدم سوداكال ودعمه لتسجيلات المريخ …يا اخوانا سوداكال اليخارج رقبتو أول

** التقيت الاخ عمر علي عبد الله وأكد تمسكه بقراره بالابتعاد عن مجلس المريخ. وعمر كان من أكثر الأعضاء نشاطا في المجلس وراجل فاهم

** المريخ افتقد الأستاذ محمد الشيخ مدني كثيرا ومحمد الشيخ دعم المريخ ماديا بعلاقاته في الفترة الماضية

** فات علينا أن مجلس الشوري تم حله بقرار من مجلس المريخ في عهد رئاسة محمد جعفر قريش ومعذرة الزعيم محمد الياس

** منافسة الدوري الممتاز تنطلق بعد ثلاث اسابيع فقط حسب افادة الاخ الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات والهلال يستعد للسفر الي تونس والأهلي شندي يسافر القاهرة وكذلك الخرطوم الوطني وحديث غير جاد عن سفر المريخ لاديس ابابا أو الدوحة ..هو المريخ يسافر بايه

** يا جزائر يا نجوما سمقت فوق المنائر …الجزائر رفعت رأس العرب عاليا في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بمصر ومرشحة بقوة لإحراز. البطولة

** الحكم وليد محمد احمد يشرف السودان في بطولة الأمم الأفريقية وان كان رجل راية ونتمني مشاهدته في النهائي

** د كمال شداد قفل الطريق امام الموردة وقال ما فيش استئناف ضد قرار مجلس إدارة الاتحاد العام الخاص بدوري التحدي وعلي جماهير دار الرياضة ام درمان أن تستعد لاستقبال الموردة في الموسم الجديد

** ودعت مدينة الدامر في موكب حزين الشاب الخلوق ناجي أحمد النور والذي غادر دنيانا اثر حادث حركة اليم وقد كان رياضيا ومحبا للمريخ ونسأله تعالي أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته والتعازي الصادقة نسوقها لوالده المريخابي الكبير وكل أفراد الأسرة ..

** قصدت بقولي ثلاث أندية من عطبرة في الدوري الممتاز أن المسألة ستكون مرهقة لأندية العاصمة والأبيض والفاشر وكوستي بالسفر إلي عطبرة ثلاث مرات ولم اقصد التقليل من شأن عطبرة أم المدن السودانية وتواجد ثلاث أندية منها في الدرجة الممتازة انجاز كبير يحسب لاتحادها المحلي

** ماذا حدث في اجتماع الحرية والتغيير والمجلس العسكري مساء أمس

** الإسلامي المعروف العبيد احمد مروح لم يتم تعيينه سفير للسودان في الجزائر كما أشاع البعض ومن تم تعيينه عبيد آخر ولا نستبعد أن يكون من رجالات العهد البائد

** الكاردينال أوفي بوعده وقد وصلت الانارة الحديثة لاستاد الهلال ويتم تركيبها قبل انطلاقة الموسم الجديد ..شوف الانارة كلفت كم يا سعد العمدة

** الشعب السوداني يطالب بإقالة عيساوي مدير التلفزيون وحتي يكون التلفزيون تلفزيون جمهورية السودان حقيقة ويطالب بإقالة مدير الإذاعة أيضا

** يا راية منسوجة من شموخ النساء وكبرياء الرجال

** أخر دبوس

** الاقلام التي تدافع عن بكري المدينة وسيف تيري بالباطل أقلام غير مسئولة ولن أقول جاهلة