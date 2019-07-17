تفاصيل جديدة في قضية نجم المريخ سيف تيري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احالت نيابة الحاج يوسف لاعب المريخ (سيف تيري) و(13) أخرين للمحكمة بعد ان وجهت لهم اتهامات بالتعدي والاتلاف والنهب والسرقة وذلك علي خلفية اعمال الشغب التي صاحبت القبض علي أفراد من الجماعات المتفلتة بواسطة المواطنين بشرق النيل وتم فيها حرق قسم التكامل وقد وضعت النيابة ملف القضية امام القاضي لبدء إجراءات التقاضي، وكشف التحريات بأن المواطنين القوا القبض علي افراد من الجماعات المتفلتة وطالبوا بتسليمهم بيد ان الشرطة رفضت ذلك وتسبب ذلك في احداث شغب علي اثرها قاموا بحرق القسم وعربات ونهب وسرقة اجهزة واطلاق سراح المحتجزين داخل الحراسه المادة السابقة هل تُوقَد نار الفتنة..؟.. بقلم الصادق الرزيقي المقالة القادمة مبروووووك.. بقلم كمال الهدي

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