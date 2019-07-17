النيابة تتحرى في 20 بلاغاً ضد جهات مختلفة بمطار الخرطوم الدولي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دونت نيابة الأموال العامة بلاغين تحت المواد 29/6 في مواجهة المدير العام السابق للطيران المدني أحمد ساتي الباجوري. وخضع ساتي للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة أمس, وقيدت النيابة في مواجهته وآخرين بلاغين تحت طائلة المواد من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، بجانب المواد 177/180 من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانة والتملك الجنائي، وتتعلق الدعوى المقيدة ضد المتهمين بدعومات بالعملات الحرة صرفت لغير مستحقيها. ونقلت مصادر لـ(الإنتباهة)، أن المبالغ التي قيد بشأنها البلاغين، تصل في مجملها الى نحو (27) ألف دولار. ولفتت الى أن المتهم الرئيس الباجوري صدق بصرف تلك الأموال بإيعاز من النائب الأول الأسبق بكري حسن صالح، لصالح علاج أشخاص ينتمون للقصر الجمهوري ودعومات مالية لأشخاص آخرين مثل عدد منهم متهمون في البلاغين. وعلمت “الإنتباهة” أن نيابة الأموال العامة، تتحرى في نحو (40) بلاغاً ضد جهات مختلفة بمطار الخرطوم تواجه تهماً بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون المال العام.