واشنطن: مشاركة تركيا في "إف 35" مستحيلة

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن قرار تركيا شراء نظام الدفاع الصاروخي إس400 يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة "إف 35 ".

وتابع البيت الأبيض في بيان: "الطائرة إف35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".