السلطات الألمانية تخلي صالة انتظار ركاب في مطار دوسلدورف لأسباب أمنية

أعلن مطار دوسلدورف غرب ألمانيا، اليوم الأربعاء، إخلاء صالة انتظار الركاب في المطار بالكامل لأسباب أمنية، بعد أن اندفع عدد من المسافرين إلى منطقة تأمين في المطار، عبر بوابة طوارئ.
وأوضح المطار أن نحو 1000 مسافر تأثروا بالإجراء الذي شمل إنزال كل الركاب من الطائرات التي لم يكتمل الصعود إليها، والخضوع مجدداً للتفتيش الأمني.
وفتح الركاب المخالفون البوابة عن طريق زر طوارئ، ودلفوا إلى منطقة التأمين التي تقتصر على الركاب الذين خضعوا للتفتيش.
وفي أعقاب إخلائها وتفتيشها، عادت صالة الانتظار إلى العمل بشكل طبيعي بعد 45 دقيقة.
من جانبه، قال متحدث باسم المطار: "من المتوقع أن يؤدي الأمر، إلى تأخيرات حتى المساء".
وسادت الفوضى في مطار دوسلدورف صباح اليوم، بعد تعطل إحدى ماكينات نقل الأمتعة ما أدى إلى سفر أصحاب نحو 2500 حقيبة إلى أماكن عطلاتهم دون حقائبهم التي بقيت في المطار.
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