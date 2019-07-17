تفكيك خلية تنقل الأموال إلى حماس في الضفة الغربية

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، اعتقال خلية كانت تنقل الأموال من غزة إلى أعضاء في حركة حماس بالضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الشاباك اعتقل 3 نشطاء من حماس، وصادر مئات الآلاف من الشواكل، في عملية مشتركة مع الجيش أخيراً.
وقال "الشاباك" إن الأموال كانت تنقل من غزة إلى الضفة الغربية عبر شركة للسفر وإصدار الجوازات المدنية، استفادت منها الحركة لتأمين أعمال تنظيمية ودفع رواتب موظفيها في الضفة.
وأشار "الشاباك" إلى أن نقل الأموال كان بالتنسيق بين قيادات بارزة من حماس في غزة، إلى نشطاء بالحركة في الضفة.
وأعلنت إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، أكثر من مرة، اعتقال خلايا تابعة لحركة حماس، تعمل على استقبال أموال من قطاع غزة ومن الخارج، لتمويل أنشطة الحركة في الضفة.
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