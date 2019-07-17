والي ولاية الجزيرة يدعو لتوفير السيولة بالبنوك

التاريخ: 17-يوليو-2019 فى : اقتصاد 10 مشاهدة دعا اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم مجدي البخيت إبراهيم مدير فرع بنك السودان بولاية الجزيرة الى ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير السيولة بجميع البنوك بالولاية وذلك لاستيعاب النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الولاية. Advertisements ولفت بحسب ماذكر في سونا إلى أن الاستقرار السياسي يبشر بمرحلة ينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار واستقطاب الاستثمارات الوطنية الأجنبية الى داخل الولاية لتوفير فرص عمل للشباب ودعم الناتج القومي. من جانبه كشف مدير بنك السودان فرع الولاية عن جملة من الترتيبات الجارية لتوفير مرتبات شهر يوليو ومنحة العيد وكل احتياجات العملاء ودعم اقتصاد الولاية بالتنسيق مع البنك المركزي. وعبر عن إشادته باهتمام والي الولاية ووقوفه وتعاونه مع كل القضايا التي تهم الاقتصاد القومي والولائي.

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