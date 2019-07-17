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تباينت أسعار الذرة بسوق القضارف، بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم، حيث سجل سعر الدبر 3220 جنيها للاردب كأعلى سعر وأدناه 3200 جنيه وبلغ أعلى سعر للفتريتة 3220 جنيها للاردب وأدناه 3200 جنيه وسجل أعلى سعر للصفراء 2910 جنيها للاردب وأدناه 2900 جنيه .

وبلغ أعلى سعر للمقد 3350 جنيها للاردب وأدناه 3330 جنيها، فيما بلغ أعلى سعر للعكر 3250 جنيها للاردب وأدناه 3230 جنيها وبلغ أعلى سعر للتترون 3750 جنيها للاردب وأدناه 3700 جنيه وبلغ أعلى سعر لودباكو 3120 جنيها للاردب وأدناه 3110 جنيه وبلغ أعلى سعر للدخن 5110 جنيهات للاردب وأدناه 5050 جنيها وبلغت جملة الوارد 400 جوال ذرة..

سونا