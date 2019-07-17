السودان: الاستئنافات تلغي عقوبة بكري المدينة

أصدرت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا اليوم”الأربعاء” قضى بإلغاء عقوبة لاعب المريخ بكري المدينة وإعادة ملفه إلى لجنة الانضباط.
وأوضحت اللجنة أنّ لجنة الانضباط خالفت المادة”93″ والتي تنص على استدعاء اللاعب قبل اتخاذ القرار.
وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرارًا بإيقاف لاعب المريخ بكري المدينة لمدة عام بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام هلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز.
كما رفضت اللجنة في اجتماعها اليوم، استئناف نادي الموردة الخرطوم بشأن مباريات السنترليق، مؤكّدة على قيام المنافسن من دورة واحدة.
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