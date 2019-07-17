قيادي سابق في العدالة والتنمية يكشف ملفات أردوغان مع الإخوان

يستعد رئيس الحكومة التركية السابق أحمد داود أوغلو للمشاركة في لقاء تليفزيوني للحديث عن أخطاء حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان.

وكشف الكاتب الصحفي التركي صباح الدين أونكبار وفق صحيفة "زمان" التركية، أن أوغلو توعد في مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس السابق عبد الله غول بكشف المستور، واتهم غول بالتهرب من مواجهة أردوغان ومحاسبته على أخطائه.

وحسب مقربين من أوغلو، يستعد وزير الخارجية، ورئيس الحكومة التركية السابق إلى الحديث في برنامج تلفزيوني قريباً ليكشف فيه بالوثائق والمستندات سياسات تركيا تجاه سوريا والإخوان المسلمين، ودور أردوغان ومجلس الأمن القومي التركي فيها.

ووعد داود أوغلو حسب هذه المصادر بكشف تورط أردوغان في إسقاط الطائرة الروسية على الحدود مع سوريا.