\قال مازن أرشيد، المحلل الاقتصادي، إن إلى الأن لم يتم ذكر الأسباب الحقيقية لنمو الاحتياطي النقدي 5%، لافتًا إلى أن النشاط الاقتصادي للدولة هو المتحكم بصعود وهبوط الاحتياطي النقدي.
وأضاف أرشيد، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا بالواردات السياحية وتدفق العملات الأجنبية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن أسعار النفط سجلت ارتفاعات خلال هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الصادرات الأردنية سجلت ارتفاع مما يضع تأثيرًا إيجابيا على الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة الأردنية تواجه تحدي لتقليل الفجوة بين حجم الصادرات والواردات.
يذكر أنه كشفت بيانات البنك المركزي الأردني نمو احتياطي العملات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي خمسة بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد في نهاية يونيو نحو 12.1 مليار دولار.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ نمو تحويلات المغتربين والقطاع السياحي والاستثمار الأجنبي.
كانت هذه تفاصيل خبر انتعاش الاقتصاد الأردني بعد نمو الاحتياطي النقدي 5% في النصف الأول من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.